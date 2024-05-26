أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة المنوفية وتوزيعها على المدارس في بداية هذا الأسبوع، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 14 مايو الماضي وبداية إجازة نهاية العام الدراسي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثانى محافظة المنوفية

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثانى محافظة المنوفية ظهرت في المدارس والتي تفتح أبوابها أمام الطلاب والطالبات للحصول على النتيجة والاطمئنان على نجاحهم للانتقال إلى المرحلة الإعدادية وبداية فصل جديد في الحياة العلمية للطلاب في العام الدراسي المقبل.

مراعاة الدقة في التصحيح

وتابع «الفولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجَّه تعليمات في غرف التصحيح على مراعاة الدقة أثناء التصحيح وكذا المراجعة لكي يتم تقييم الطلاب بكل حيادية وعدل، مشيرا إلى أن الشهادة الابتدائية من أهم المراحل التعليمية التي يتعين على الطلاب التركيز بها في سبيل النجاح بها والانتقال إلى الصف الأول الإعدادي.