انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكم بسوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم انخفاضا كبيرا خاصة عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للعديد من المواطنين ويحافظ على قيمة العملة، إذ يشهد سعر الذهب سلسلة انخفاضات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية،

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر خاصة عيار 21 اليوم، السبت في بداية التعاملات المسائية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية 3548 جنيها للبيع، بعدما سجل 3566 جنيها بانخفاض 18 جنيها، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال التعاملات المسائية 3105 جنيهات، بعدما سجل 3120 جنيها، بانخفاض 15 جنيها، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2662 جنيها للبيع، بعدما سجل 2674 جنيهاً، بانخفاض 12 جنيها، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

في حين سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت خلال التعاملات المسائية 24950 جنيهاً، دون إضافة أسعار المصنعية والضريبة.