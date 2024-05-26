إيرادات الأفلام تسجل تراجعا في السينما.. حققت مليون جنيه خلال 24 ساعة

سجلت إيرادات الأفلام المصرية تراجعا نسبيا بعد حالة الارتفاع التي حققتها على مدار الأيام الماضية بعد طرح عدد من الأفلام الجديدة، وحققت إجمالي إيرادات عن أمس السبت بلغ مليونا و73 ألف جنيه، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحتفظ فيلم السرب بطولة أحمد السقا وإخراج أحمد نادر جلال، بوجوده في المركز الأول بقائمة الإيرادات لليوم الـ 25 على التوالي، محققا إيرادات بلغت 425 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة محققا إيرادات بلغت 273 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم شقو بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف إلى المركز الثالث بـ 270 ألف جنيه.

إيرادات ضعيفة لـ«بنقدر ظروفك» و«تاني تاني»

وبفارق كبير، جاء فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي في المركز الرابع في قائمة الإيرادات محققا 44 ألف جنيه، يليه فيلم تاني تاني بطولة غادة عبد الرازق محققا 39.4 ألف جنيه، بينما تذيل قائمة الإيرادات فيلم عالماشي بطولة علي ربيع بـ 19 ألف جنيه.