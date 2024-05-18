سرّ خسارة الوزن في أسبوع.. شوربة سحرية أفقدت مشاهير 40 كيلوجراما

شوربة الكرنب تمثل حلًا سحريًا لفقدان الوزن، إذ استخدمها بعض المشاهير في خسارة وزنهم، بدلًا من تناول الأدوية أو اللجوء إلى إجراء الجراحة، كونها فعّالة في رفع معدل الحرق، وهناك بعض الخطوات البسيطة لإعدادها.

أوضحت الشيف ساندرا مكاري في برنامج «بالهنا والشفا» على قناة «CBC Sofra» طريقة سهلة وبسيطة لعمل شوربة الكرنب.

المقادير:

نصف رأس كرنب مكعبات صغيرة.

كوب بروكلي مقطع قطع صغيرة.

كوب فاصوليا خضراء مقطعة وسط.

كوب كوسة حلقات.

كوب عيدان كرفس مقطع مكعبات صغيرة.

كوب بصل أبيض أو أصفر مقطع مكعبات صغيرة.

كوب جزر مقطع مكعبات صغيرة.

قرن فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

3 فصوص ثوم مفروم.

4 أكواب مرق دجاج.

2 كوب مكعبات طماطم.

ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملعقة صغيرة كاري بودر.

معلقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ريحان.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المجفف.

ملح.

فلفل أسود.

2 قرن فلفل حار مجفف.

طريقة عمل شوربة الكرنب

في وعاء على النار يوضع القليل من الزيت، ثم تضاف الخضراوات المقطعة مكعبات صغيرة ما عدا الكرنب، وتتبل بالملح والبهارات، ويضاف الكرنب والمرقة، ويترك حتى تنضج الشورية.

اعتمدت الإعلامية سناء منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، على شوربة الكرنب لفقدان الكثير من وزنها، وقالت خلال برنامجها: «بخس بسهولة بس الشوربة دي فرقت معايا جدًا، ودي وصفة معتمدة في مستشفى بأمريكا للتخسيس».

فقدت الفنانة جواهر الكثير من وزنها

فقدت الفنانة جواهر الكثير من وزنها بفضل استمرارها في تناول شوربة الكرنب الحارقة للدهون، بعدما لم تجد الأدوية نفعًا لها، فقررت اللجوء إلى الشوربة كبديل فعّال، حسب ما صرّحت به في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC».

خسرت الفنانة جواهر 40 كيلوجرامًا من وزنها

خسرت الفنانة جواهر 40 كيلوجرامًا من وزنها في مدة لا تقل عن شهرين، فيما شعرت بتحسن شديد بعد فقدانها للوزن، ومع ذلك، كانت تعاني خلال الثلاثة أيام الأولى بسبب صعوبة النظام الغذائي الخاص بها.

اعتمدت «جواهر» على تناول شوربة الكرنب مع البروتينات فقط، تقول: «شوربة الكرنب بتساعد في فقدان من 6 إلى 7 كيلو في الأسبوع».

وترى الشيف ساندرا، أن هذه الشوربة لا تحتاج إلى أية نشويات بجانبها، بل يكفي تناول قطعة من البروتين مثل الدجاج أو اللحم المشوي، أو حتى السمك المشوي.