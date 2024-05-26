والد حلا شيحة: ابنتي تعيش لأولادها فقط ولا صحة لخبر ارتباطها

انتشرت في الساعات الماضية، أنباء عن خطوبة الفنانة حلا شيحة بعد ظهورها في إحدى الصور التي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكانت ترتدي خاتم الزواج، وهو ما جعل الجمهور يقدم لها التهاني على خطبتها.

حقيقة زواج حلا شيحة

من جانبه، أوضح والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، لـ«الوطن»، أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن ابنته حلا شيحة تعيش قصة حب مع أولادها فقط، ولا حقيقة لارتباطها أو خطبتها بعد انفصالها عن زوجها الأخير معز مسعود.

أول ظهور لـ حلا شيحة بعد أنباء خطبتها

وفى أول ظهور للفنانة حلا شيحة بعد تلك الأنباء، قامت بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «فقط قم الاسترخاء».

آخر أعمال حلا شيحة

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «امبراطورية ميم»، مع الفنان خالد النبوي، والذى حققت من خلاله نجاح جماهيري كبير، وهو عن رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس، وإخراج محمد سلامة.