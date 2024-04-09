حلا شيحة لـ«ع المسرح»: ارتديت النقاب بسبب رؤية أثناء أدائي مناسك العمرة

قالت الفنانة حلا شيحة، عن الفترة التي ارتدت فيها النقاب واعتزلت الفن، إنَّ «النقاب» عكس التربية والنشأة التي عاشتها تماما وحياتها السابقة، موضحة: «أن قضية حجابي واعتزالي بالنسبة إلى أهلي كانت غريبة، لكن أغلب ما حدث ومر بي، كان بسبب العديد من الرؤى التي رأيتها في منامها».

وأضافت «شيحة»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «رأيت العديد من الرؤى في المرحلة التي سبقت ارتدائي النقاب، بدأت عقب أول عمرة أديتها في حياتي، وجميع ما مر بي وقتها، وأنا لم يزل عمري 23 عاما».

وتابعت: «حسيت بشعور غريب تجاه الحجاب، رغم أنه حتى اللحظة التي بدأت أرى فيها رؤى، لم يكن في بالي الحجاب أو النقاب، وكنت حابة النقاب جدا، ومكنتش محبوسة وراه كما أشاع البعض، بل عملته بقناعة لكن تطوعي وليس كفريضة، وحبيت الإحساس وقتها، أنه خلاني أحس أني مع ربنا لوحدي».