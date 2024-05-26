طنطا المركز الأول بين الجامعات المصرية في محو أمية المواطنين

عقدت، اليوم، جامعة طنطا مؤتمرا للإعلان عن حصولها على المركز الأول بين الجامعات المصرية في محو أمية المواطنين عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي 2023- 2024، بإجمالي 48 ألفا و985 مواطنا تم محو أميتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور عيد عبدالواحد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة بمحافظة الغربية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

انخفاض نسبة الأميين بمحافظة الغربية

أشاد رئيس جامعة طنطا بانخفاض نسبة الأميين بمحافظة الغربية بنسبة تقترب من الثلث خلال 3 أعوام، مشيدا بالتعاون الفعال والشراكة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والشركاء التنمويين بمحافظة الغربية، موضحا أن ذلك جزءا لا يتجزأ من الإنجازات التي تحققها الجامعة في خدمة المجتمع على المستويين المحلي والإقليمي من خلال دعم المبادرات الرئاسية مثل مبادرة «حياة كريمة» والتي اقترب عدد المستفيدين منها من أنشطة القوافل التنموية الشاملة إلى حوالي مليون مواطن، موجها الشكر لمجمع عمال مصر وممثلي القطاع الصناعي والخاص من الحضور.

تعاون المؤسسات

صرح الدكتور محمود سليم بأن جامعة طنطا اليوم تشهد إطلاق مبادرات تشاركية بين الجامعة ممثلة لمؤسسات التعليم العالي والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ممثلة عن القطاع الحكومي وجمعية عمال مصر وشركة آوت ممثلين عن القطاع المدني والصناعي، في نموذج قياسي لدور الجامعات المصرية في المشاركة المجتمعية الفعالة وفي إطار تكاملي.

واستعرض خلال كلمته المبادرات الداعمة للمشروع القومي لمحو الأمية، حيث تم الاتفاق مع مجمع عمال مصر وشركة آب آوت AppOut لتنفيذ مبادرتين للخدمة المجتمعية في نطاق محافظة الغربية وإقليم الدلتا، الأولى لتوفير التدريب المهني والحرفي والمهاري المتخصص، والثانية لمحو الأمية الرقمية للمواطنين ممن تم محو أميتهم، مشددا على أن تلك المبادرات تعتبر تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».

ومن جانبه، قدم الدكتور عيد عبد الواحد، الشكر لجامعة طنطا، مشيدا بما تقدمه بشكل متواصل في الأعوام الأخيرة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية، مشيدا بالإطار الفكري والاستراتيجي والأداء التنفيذي المتميز للجامعة تحت رئاسة الدكتور محمود ذكي والجهد المبذول من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي ودعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.