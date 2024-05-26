«كتاب ونقاد السينما» تكرم ممدوح وعمرو الليثي بمناسبة اليوبيل الذهبي (صور)

كرّم اليوم الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية وعضو الجمعية العمومية للجمعية بمقر الجمعية، بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها.

تكريم الأمير أباظة بدرع ممدوح الليثي

سلم «أباظة» الدكتور عمرو الليثي درع التكريم، كما سلمه درع تكريم اسم الكاتب السينمائي الكبير ممدوح الليثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأسبق، وجاءت التكريمات بسبب التزام الدكتور عمرو الليثي بالسفر صباح غد الاثنين، وقبل موعد إقامة احتفال الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

تفاصيل تكريم الأمير أباظة

وأكد «أباظة» أنّ تكريم ممدوح الليثي اعترافًا بدوره الكبير في ترسيخ أسس الجمعية، خلال فترة رئاسته لها، التي استمرت 11 عامًا، نجح خلالها في تحقيق الاستقرار لمهرجان الإسكندرية السينمائي، كما يأتي تكريم الدكتور عمرو الليثي، تقديرًا لدعمه للجمعية ومسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، التي تحتفل بالعام الحادي عشر لتأسيسها.

وأكد الدكتور عمرو الليثي تقديره للجمعية ودورها في دعم الثقافة السينمائية، ونجاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مشيدًا بالإدارة الحالية للجمعية، وقدرتها على مواجهة التحديات.