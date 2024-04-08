عمرو الليثي يهدي عجوزا 5 آلاف جنيه.. والأخير: «أنا سعيد إني قابلتك»

التقى الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، أثناء جولته في شوارع وميادين مصر، برجل عجوز اسمه «فاروق» يخرج من صيدلية ممسكا بيده كمية كبيرة من الأدوية، ليسأله «الليثي» عددا من الأسئلة عن تفاصيل حياته وعن عمره وعدد أولاده.

وجّه «الليثي» بعض الأسئلة، ليجيب عليه الرجل العجوز: «اسمي فاروق عبدالله، عندي 72 سنة، على المعاش ولكنه ما زال يمارس مهنة اللحام.. في سني ده بقف ألحم شباك أو باب، عندي أولاد كبار أصغر ولد 25 سنة وبنت متزوجة 28 سنة وولدين 35 سنة و40 سنة».

ومنح الإعلامي عمرو الليثي، «العم فاروق» مبلغا ماليا بقيمة 5 آلاف جنيه، وفي البداية رفض الحصول على المبلغ المالي، إلا أنه وافق على المبلغ ويأخذه، قائلًا: «جزاك الله خير.. أنا سعيد إني قابلتك.. بحبك في الله».