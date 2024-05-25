العصبية خسرتني كتير.. أبرز تصريحات أحمد العوضي مع عمرو الليثي

في حلقة خاصة واستثنائية، حل النجم أحمد العوضي، ونجوم مسلسل حق عرب، ضيوفا على الإعلامي عمرو الليثي، بمناسبة إعادة عرض المسلسل على شاشة قناة «الحياة».

وظهر «العوضي» خلال الحلقة، عبر تطبيق «زووم»، بسبب سفره الي الخارج، وتحدث في أمور كثيرة مع عمرو الليثي، وإليكم ملخص تصريحاته.

أبرز تصريحات أحمد العوضي

- أصيبت باختناق بسبب مشهد الحريق في بداية مسلسل حق عرب.

- فكرة مسلسل حق عرب تعود لي وللمؤلف واسم عرب السويركي من اختياري.

- طفولتي وشبابي بمنطقة عين شمس، وأهدي نجاح العمل إلى كل إنسان وقف بجانبي.

- أهدي النجاح إلى أبي الروحي الفنان نور الشريف، الذي دعمني ووقف بجانبي.

- لا أميل إلى أن يكون هناك جزء ثانٍ من مسلسل حق عرب، وأحب أن أقدم أدوارا متنوعة.

- ربنا نجاني من حادث السيارة في فيلم هبوط اضطراري، وذبح أحمد السقا عجل بعدها.

- الموت علينا حق، والعصبية خسرتني كتير، وأحب أفضفض مع أخويا.

- كل الاحترام والحب لياسمين عبد العزيز، ولو أراد الله أن نرجع لبعض سنرجع.