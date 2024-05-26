محافظ كفر الشيخ يتابع برنامج إعداد الحساب الختامي للدولة.. يستهدف 340 متدربا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات برنامج إعداد الحساب الختامي للدولة بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية، والذي تُنفذه المديرية المالية بكفر الشيخ، على مدار يومين، ويحاضر فيه المحاسب مختار طه، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمحافظة، ويستهدف 340 متدربا من جميع الجهات الإدارية بالمحافظة، والبالغة 85 جهة إدارية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة المالية ومحافظة كفر الشيخ، والمتمثل في جميع المجالات، ومن بينها تنمية قدرات ومهارات العنصر البشري بوحدات الإدارة المحلية ومديريات الخدمات.

تحسين كفاءة الأداء المالي للجهات الحكومية

وأوضح المحافظ، أنّ البرنامج يهدف إلى التأكد من دقة وسلامة البيانات المالية للدولة، وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، وتحسين كفاءة الأداء المالي للجهات الحكومية، ويشمل مراجعة جميع الإيرادات والنفقات التي تم تنفيذها خلال العام المالي المنتهي 2023 - 2024، والتأكد من مطابقتها للميزانية المعتمدة.

تعزيز كفاءة الإنفاق العام

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية برنامج إعداد الحساب الختامي للدولة، كونه أداة أساسية لتحسين الإدارة المالية للدولة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالتعليمات والضوابط الخاصة ببرنامج إعداد الحساب الختامي، وتقديم البيانات المالية الدقيقة.