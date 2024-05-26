الانتهاء من تنفيذ مشروعات طرق وكباري جديدة بحلول 2025 

شهدت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات في مجال الطرق والبنية التحتية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتهدف الدولة إلى الانتهاء من هذه المشاريع في أقرب وقت، حيث تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، الانتهاء من تنفيذ مجموعة من الطرق والكباري والمحاور الجديدة في مجال تطوير شبكة الطرق القومية، إذ أكدت على استكمال تنفيذ 3 مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم.

الطرق الجديدة المستهدفة

- تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم.

- تطوير طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بطول 1126 كم.

- تطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم.

انتهاء 4 من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم.

- ازدواج طريق «أسيوط- سوهاج- البحر الأحمر» بطول 145 كم.

- توسعة وتطوير رافد «جمصة - المنصورة» بطول 50 كم.

- ازدواج طريق 6 أكتوبر الوادي الجديد بطول 270 كم.

- توسعة وتطوير طريق «السويس - جنيفة - الإسماعيلية» بطول 60 كم.

محاور النيل والكباري العلوية

مستهدف استكمال أعمال 11 محورًا على النيل منها 3 محاور مستهدف الانتهاء منها وهي:

* بديل خزّان أسوان.

* محور دراو بأسوان.

* محور ديروط بأسيوط.

3 مشروعات مستهدف الانتهاء منها وهي:

- كوبري علوي بمدخل المراغة.

- كوبري «العياط - بنى سويف».

- كباري علوية على طريق «القاهرة - الإسكندرية الزراعي».