أستاذ علوم سياسية: اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميًا بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة جدًا، مشيرًا الى أنه من المتوقع أن يشجع ذلك دولًا أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية يعتبر دعما معنويا لشعب غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن كل ذلك يأتي في سياق دعم معنوي للشعب الفلسطيني وللضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لا يعني أننا بالفعل أقمنا الدولة، مشيرا إلى أن الأراضي الفلسطينية مازالت مُحتلة، لافتا إلى أن اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية يعتبر دعما معنويا للشعب الفلسطيني، والهدف الأساسي أن هذه الدول قررت أن تكف عن الصمت، وآن الآوان أن يتم حل الصراع.