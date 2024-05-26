أمين الفتوى: الدعاء بالزواج من شخص محدد ليس حراما

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: «هل الدعاء بأن أتزوج شخص معين لا تربطني به علاقة، حرام؟».

حكم الدعاء بالزواج من شخص محدد

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «ليس حرامًا، ما دام بتدعي إنه يكون زوجك فلا حرمة فيه، ولا يوجد علاقة».

وتابع: «لماذا تضيقين نفسك؟ الأفضل أن تدعي الله بأن يجعل لها زوجًا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ربما يكون لديه سمات لا تعرفها ولا ترضاها، فاختيار الله أولى من اختيارها».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال عام 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمستفيدين.