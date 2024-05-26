أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: يجوز التيممم رغم وجود الماء في هذه الحالة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول إنه غير قادر على الحركة للوضوء أو الاغتسال، فيريد أن يعرف ماذا يفعل؟

التكليف في الغسل والوضوء

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «هو لا يستطيع استعمال الماء في هذه الحالة سقط عنه التكليف في الغسل والوضوء».

وتابع: «أصابته الجنابة يتيمم، أصابة الحدث الأصغير يتيمم، ويصلي ويقرأ القرآن، فهو هنا عنده عذر كبير لا يمكنه من استخدام الماء».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.