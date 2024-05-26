اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الأهلي عاصمة أفريقيا
كتب:
عمرو هلال
08:10 م | الأحد 26 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
- «السيسي» يوجِّه بمواصلة تطوير شبكة المواني
- الرئيس: هدفنا تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تمّ تنفيذها خلال السنوات الماضية
- الأهلي عاصمة أفريقيا
- ملحمة حمراء بلقب دوري الأبطال واحتفالات للاعبين والجمهور.. و«معلول» الغائب الحاضر
- «كولر» يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. يحقق بطولة كل 13 مباراة.. وخضعت له الأميرة الأفريقية مرتين
- انتعاشة مالية خيالية من «فيفا وكاف».. ومكافأة خاصة للاعبين والجهاز
- «مدبولي»: حريصون على دعم التبادل التجاري مع لبنان.
- «هاير مصر» يبدأ تصنيع الثلاجات والفريزر يونيو.. و45 ألف متر مربع لتوسعات الشركة وتنفيذ مصنع التكييفات
- مصر تواصل جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
- «الشيوخ» يوافق على خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025
- حشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة
- مصدر رفيع المستوى: نسقنا مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات
-«شكرى»: يجب وقف العمليات فى رفح الفلسطينية
- «الرائدات الريفيات» ذراع الدولة في نشر الوعي
- وصلن إلى 15 ألف رائدة.. ومكافأة التطوع 1500 جنيه شهريا.. و«القباج»: تنفيذ حملات تبنّت قضايا الحماية الاجتماعية
الصفحة الثانية:
- وزير الإسكان: 9 عمارات سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» في أسيوط الجديدة
- «الجزار»: تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وزيادة معدلات التنمية لرفع نسب الإشغال
- «الصناعة» تبحث تقديم الدعم الفني للمنطقة الحرفية بـ«منشأة ناصر»
- وزير الرى: تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية
- «سويلم»: تحسين التشغيل وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق إدارة المنظومة المائية
- «سمير»: تصنيف الورش لتحقيق الأهداف التنموية
- «الاتصالات»: إطلاق حاضنة للذكاء الاصطناعي للشركات
- «الضرائب»: 30 يوما مهلة لأصحاب العقارات المؤجرة لإخطارنا
- «رشا»: إيراد التأجير يتبع الثروة العقارية الخاضعة للضريبة.. والمالك يلتزم بإبلاغ المصلحة
- «سلامة الغذاء»: إجراء 51 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية
- «قطاع الأعمال»: إنتاج المستحضرات الحيوية محليا بأسعار مناسبة
- «عصمت»: إمكانات «القاهرة للأدوية» هائلة.. ومليار جنيه حجم مبيعاتها العام الماضي
الصفحة الثالثة:
- الفصائل الفلسطينية توجه «لطمة» جديدة لحكومة نتنياهو
- أسْر جنود إسرائيليين في عملية نوعية داخل أحد الأنفاق شمال «غزة».. وانهيار جزئي للرصيف البحري.. وجهود لإدخال المساعدات عبر منفذ «كرم أبوسالم»
- وزيرة التخطيط: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والإنفاق على التنمية.. وتوزيع كفء للاستثمارات على مستوى المحليات
- «السعيد» أمام «الشيوخ»: نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات وخفض معدل البطالة
- 100 مليون دولار قيمة المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا
- مشروعات تنموية في الأمن الغذائي والزراعة والتعليم
- «عاشور» يطالب بوجود المعاهد العالية الخاصة في التصنيفات الدولية
- وزير التعليم العالي يتابع استعدادات امتحانات التيرم الثاني ويوجه برقابة أعضاء هيئة التدريس على اللجان
- قرى «حياة كريمة» تستقبل 8 مسارح متنقلة لنشر الوعي
- «التموين»: طرح 1000 طن لحوم مجمدة و20 ألف رأس ماشية استعدادا لـ«الأضحى»
الصفحة الرابعة
- «الرائدات الريفيات» ذراع الدولة في نشر الوعي
- مناقشة 12 قضية لخلق مجتمع سوي وتنشئة جيل جديد مستنير
- «هدى»: نحن همزة وصل بين القيادات والمسئولين والناس في الشارع.. و«شيماء»: نهتم بتمكين الأسر الأولى بالرعاية.. و«آلاء الله»: تلقينا مزايا كثيرة
- «نهلة»: نهتم بالحديث عن خطوات التربية الإيجابية للطفل في حدود الأسرة لأنها البيئة الأولى له
- «التضامن»: 15 ألف «رائدة ريفية» لرفع وعي الأسر وضبط السلوك المجتمعي
- زيادة مكافأة التطوع إلى 1500 جنيه شهريا بدلا من 900 بداية من يوليو المقبل.. و«القباج»: تنفيذ حملات توعوية تبنّت قضايا الحماية الاجتماعية والفتاة والمرأة والطفل
- مديرة شؤون المرأة بـ«التضامن»: الرائدات الاجتماعيات ساهمن في رفع الوعي المجتمعي لـ3 ملايين أسرة
الصفحة الخامسة:
- فريدة الشوباشي تكتب: الإعلام في عهد «السيسي»
- محمد عبدالحافظ يكتب: «السيسي» يحمي الحرية.. وينحاز إلى الإعلام
- بـلال الـدوى يكتب: «رئيس وحكومة وإعلام وشعب» صامدون معا
- أحمد رفعت يكتب: توجيه الرئيس.. مسئولية الوزراء ودور الإعلام وحق المواطن في المعرفة!
- لينا مظلوم يكتب: رهان الرئيس السيسي على وعي المواطن
- أحمد عبدالظاهر يكتب: صندوق الشكاوى
الصفحة السادسة
- الأهلي.. عاصمة أفريقيا
- ملحمة حمراء بلقب دوري الأبطال.. احتفالات ورقص وأغانٍ للاعبين والجمهور.. و«معلول» الغائب الحاضر
- «كولر» يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. يحقق بطولة كل 13 مباراة.. وخضعت له الأميرة الأفريقية مرتين
الصفحة السابعة
- الرئيس السيسي يهنئ.. والنادي يشكر
- مصطفى شوبير يتحدث عن «الشناوي».. ويواسي حارس الترجي
- إمام عاشور «طاير من الفرحة» ويسعى للمنافسة على مونديال الأندية
- انتعاشة مالية من «فيفا وكاف» ومكافأة خاصة للاعبين
- الأحمر ينتظر السوبر الأفريقى.. المشاركة بـ«دورى الأبطال».. والظهور فى «إنتركونتيننتال»
- من «جمعة وبركات ومتعب» لـ«الشناوى وربيعة وعبدالمنعم».. جيل بيسلم جيل راية الانتصارات
الصفحة الثامنة
- الحصاد موسم رزق سيدات الفيوم.. «قلّع بصل قلّع»
- جوز الحمام بـ500 ألف جنيه.. «غية» ممدوح 7 نجوم.. عيادة ومعمل وميداليات ذهب
- رائدة «المخلل» في منوف.. «زينب» شربت الصنعة وعلمتها لأولادها والجيران
- سحر الجعارة تكتب: «متلازمة البط»