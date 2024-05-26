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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الأهلي عاصمة أفريقيا

كتب:

عمرو هلال
08:10 م | الأحد 26 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- «السيسي» يوجِّه بمواصلة تطوير شبكة المواني 

- الرئيس: هدفنا تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تمّ تنفيذها خلال السنوات الماضية

- الأهلي عاصمة أفريقيا 

- ملحمة حمراء بلقب دوري الأبطال واحتفالات للاعبين والجمهور.. و«معلول» الغائب الحاضر

- «كولر» يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. يحقق بطولة كل 13 مباراة.. وخضعت له الأميرة الأفريقية مرتين

- انتعاشة مالية خيالية من «فيفا وكاف».. ومكافأة خاصة للاعبين والجهاز

- «مدبولي»: حريصون على دعم التبادل التجاري مع لبنان.

- «هاير مصر» يبدأ تصنيع الثلاجات والفريزر يونيو.. و45 ألف متر مربع لتوسعات الشركة وتنفيذ مصنع التكييفات

- مصر تواصل جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

- «الشيوخ» يوافق على خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025 

- حشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

- مصدر رفيع المستوى: نسقنا مع الأمم المتحدة لتوفير المساعدات 

-«شكرى»: يجب وقف العمليات فى رفح الفلسطينية 

- «الرائدات الريفيات» ذراع الدولة في نشر الوعي

- وصلن إلى 15 ألف رائدة.. ومكافأة التطوع 1500 جنيه شهريا.. و«القباج»: تنفيذ حملات تبنّت قضايا الحماية الاجتماعية 

الصفحة الثانية:

- وزير الإسكان: 9 عمارات سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» في أسيوط الجديدة 

- «الجزار»: تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وزيادة معدلات التنمية لرفع نسب الإشغال

- «الصناعة» تبحث تقديم الدعم الفني للمنطقة الحرفية بـ«منشأة ناصر»

- وزير الرى: تنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية

- «سويلم»: تحسين التشغيل وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق إدارة المنظومة المائية

- «سمير»: تصنيف الورش لتحقيق الأهداف التنموية

- «الاتصالات»: إطلاق حاضنة للذكاء الاصطناعي للشركات 

- «الضرائب»: 30 يوما مهلة لأصحاب العقارات المؤجرة لإخطارنا 

- «رشا»: إيراد التأجير يتبع الثروة العقارية الخاضعة للضريبة.. والمالك يلتزم بإبلاغ المصلحة

- «سلامة الغذاء»: إجراء 51 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية

- «قطاع الأعمال»: إنتاج المستحضرات الحيوية محليا بأسعار مناسبة

- «عصمت»: إمكانات «القاهرة للأدوية» هائلة.. ومليار جنيه حجم مبيعاتها العام الماضي 

الصفحة الثالثة:

- الفصائل الفلسطينية توجه «لطمة» جديدة لحكومة نتنياهو

-  أسْر جنود إسرائيليين في عملية نوعية داخل أحد الأنفاق شمال «غزة».. وانهيار جزئي للرصيف البحري.. وجهود لإدخال المساعدات عبر منفذ «كرم أبوسالم» 

- وزيرة التخطيط: توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والإنفاق على التنمية.. وتوزيع كفء للاستثمارات على مستوى المحليات

- «السعيد» أمام «الشيوخ»: نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات وخفض معدل البطالة 

- 100 مليون دولار قيمة المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا  

- مشروعات تنموية في الأمن الغذائي والزراعة والتعليم

- «عاشور» يطالب بوجود المعاهد العالية الخاصة في التصنيفات الدولية

- وزير التعليم العالي يتابع استعدادات امتحانات التيرم الثاني ويوجه برقابة أعضاء هيئة التدريس على اللجان

- قرى «حياة كريمة» تستقبل 8 مسارح متنقلة لنشر الوعي

- «التموين»: طرح 1000 طن لحوم مجمدة و20 ألف رأس ماشية استعدادا لـ«الأضحى»

 

الصفحة الرابعة

- «الرائدات الريفيات» ذراع الدولة في نشر الوعي

- مناقشة 12 قضية لخلق مجتمع سوي وتنشئة جيل جديد مستنير

- «هدى»: نحن همزة وصل بين القيادات والمسئولين والناس في الشارع.. و«شيماء»: نهتم بتمكين الأسر الأولى بالرعاية.. و«آلاء الله»: تلقينا مزايا كثيرة 

- «نهلة»: نهتم بالحديث عن خطوات التربية الإيجابية للطفل في حدود الأسرة لأنها البيئة الأولى له

- «التضامن»: 15 ألف «رائدة ريفية» لرفع وعي الأسر وضبط السلوك المجتمعي

- زيادة مكافأة التطوع إلى 1500 جنيه شهريا بدلا من 900 بداية من يوليو المقبل.. و«القباج»: تنفيذ حملات توعوية تبنّت قضايا الحماية الاجتماعية والفتاة والمرأة والطفل

- مديرة شؤون المرأة بـ«التضامن»: الرائدات الاجتماعيات ساهمن في رفع الوعي المجتمعي لـ3 ملايين أسرة

الصفحة الخامسة:

- فريدة الشوباشي تكتب: الإعلام في عهد «السيسي»

- محمد عبدالحافظ يكتب: «السيسي» يحمي الحرية.. وينحاز إلى الإعلام

- بـلال الـدوى يكتب: «رئيس وحكومة وإعلام وشعب» صامدون معا

- أحمد رفعت يكتب: توجيه الرئيس.. مسئولية الوزراء ودور الإعلام وحق المواطن في المعرفة!

- لينا مظلوم يكتب: رهان الرئيس السيسي على وعي المواطن

- أحمد عبدالظاهر يكتب: صندوق الشكاوى

الصفحة السادسة

- الأهلي.. عاصمة أفريقيا

- ملحمة حمراء بلقب دوري الأبطال.. احتفالات ورقص وأغانٍ للاعبين والجمهور.. و«معلول» الغائب الحاضر 

- «كولر» يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. يحقق بطولة كل 13 مباراة.. وخضعت له الأميرة الأفريقية مرتين

الصفحة السابعة

- الرئيس السيسي يهنئ.. والنادي يشكر

- مصطفى شوبير يتحدث عن «الشناوي».. ويواسي حارس الترجي

- إمام عاشور «طاير من الفرحة» ويسعى للمنافسة على مونديال الأندية

- انتعاشة مالية من «فيفا وكاف» ومكافأة خاصة للاعبين

- الأحمر ينتظر السوبر الأفريقى.. المشاركة بـ«دورى الأبطال».. والظهور فى «إنتركونتيننتال»

- من «جمعة وبركات ومتعب» لـ«الشناوى وربيعة وعبدالمنعم».. جيل بيسلم جيل راية الانتصارات

الصفحة الثامنة

- الحصاد موسم رزق سيدات الفيوم.. «قلّع بصل قلّع»

- جوز الحمام بـ500 ألف جنيه.. «غية» ممدوح 7 نجوم.. عيادة ومعمل وميداليات ذهب

- رائدة «المخلل» في منوف.. «زينب» شربت الصنعة وعلمتها لأولادها والجيران 

- سحر الجعارة تكتب: «متلازمة البط»

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