«إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن اليوم.. «مصر بذلت جهودًا لدعم فرص الاستثمار»

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بملف الزراعة، وذلك بعنوان «السيسي الدولة تجهز نفسها لتجاوز أي أزمة».

,قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من المجهودات لدعم فرص الاستثمار، حتى تكون جاذبه له، بالإضافة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة للتشجيع المستثمرين لضخ المشروعات المتنوعة، وأن تكون الشراكة ممتدة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن الدولة تصدرت صناعة البنية التحتية القوية لهذه المشروعات بين المستثمرين لأنها التكلفة الأكبر.

مضاعفة في عدد الأراضي المستصلحة

وأضاف «القاضي»، أن مصر سعت لتحقيق هذا الجذب من خلال مضاعفة في عدد الأراضي المستصلحة ومضاعفة في عملية الطرق للمنشأة خلال الفترة الماضية حتى ينشأ بنية تحتية قوية مستعدة لكثير من الاستثمارات المختلفة.