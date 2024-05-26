لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي يهاجم نتنياهو: سنتدهور إذا استمر في السلطة

حذّر اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاك بريك، من بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي وحلفائهم في السلطة، قائلا إنّ بقائهم يعني تدهور إسرائيل تتدهور حتى نهاية طريقها، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

في الوقت الذي قال وزير جيش الاحتلال السابق، موشيه يعلون، إن حكومة نتنياهو ستجلب لنا الخراب وهي مستعدة للتضحية بالأسرى، مواصلا: « ونواجه خطراً وجودياً داخلياً أكثر من الخارجي».

أمر العدل الدولية ضد إسرائيل

وأمرت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية آخر ملجأ للفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر.

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح 7 أكتوبر، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.