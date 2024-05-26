«زراعة الشيوخ» تطالب برؤية واضحة بشأن التصنيع الزراعي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتموين.

أهمية ملف التصنيع الزراعي

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التي تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.

وتابع: أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، داعيا للوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض ممثلي الوزارات، جهودهم في مجال التصنيع الزراعي، إذ أشار الدكتور إسحاق مراد الحديدي رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إلى الاعتماد بشكل كبير على النباتات العطرية والطبية، مطالبا بالتوسع في زراعة تلك النباتات وزيادة حجم الاستثمارات فيها، نظرا لأنها مطلوبة في السوق العالمي.

فيما استعرضت نورهان النواوي، أخصائي إدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تجربة تطوير عدد من أنشطة التصنيع الزراعي في برنامج تنمية الصعيد بالتعاون مع البنك الدولي.

وعقب النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، بأن تلك الجهود لا ترقى للمستوى المأمول، مطالبا برؤية واضحة للتصنيع الزراعي تشمل تحديد الاحتياجات على مستوى المستثمر الصغير وكذلك المستثمر الكبير، ليكون هناك توصيات معبرة عن الواقع.

وأكد النائب محمود أبو سديرة، أهمية وجود رؤية عامة أولا وخطة للاستثمار ودراسة اقتصادية للتصنيع الزراعي.

وتساءل النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة، عن الدور الذي تقوم به تلك الجهات والوزارات لتشجيع التوسع في أنشطة التصنيع الزراعي.

وقررت اللجنة استكمال مناقشتها في ذلك الملف، في اجتماع قادم بحضور وزارات التخطيط والمالية وكذلك ممثلي الوحدة الاقتصادية ووحدة الإنتاج الداجني والإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.