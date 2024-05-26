احذر ظهور هذا اللون على الأظافر.. يشير لإصابتك بأمراض خطيرة

الجسم على اختلاف أعضائه وأجهزته هو وحدة واحدة، كل ما فيها يؤثر ويتأثر بالآخر، والدليل على ذلك أن هناك بعض العلامات التي تظهر على الأظافر قد تشير إلى إصابة الجسم بأمراض أو مشكلات صحية معينة؛ ولأن الاكتشاف المُبكر للمرض، يحسن من فرص علاجه، نستعرض في السطور التالية كيف ينبئ لون الأظافر بالإصابة بأمراض ومشكلات صحية.

كيف يشير لون الأظافر إلى الحالة الصحية؟

وفقًا لِما أوضحته الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، فإن لون الأظافر قد يشير إلى الإصابة بأمراض ومشكلات صحية، كالتالي:

الأبيض مع حواف داكنة: قد يشير إلى مشاكل في الكبد.

شاحب بشكل عام: قد يشير إلى سوء تغذية، أو أمراض الكلى والقلب.

الأصفر: قد يشير إلى عدوى فطرية، أمراض السكري، الرئة، الصدفية، الغدة الدرقية.

البنفسجي أو الأزرق: قد يشير إلى نقص في الأكسجين، وقد يُشير إلى مشاكل في الرئة أو القلب.

الوردي والأبيض: قد يشير إلى أمراض الكلى.

الخطوط السوداء: قد تكون نتيجة إصابة تختفي مع الوقت، أو الإصابة بالصدفية أو سرطان الجلد، وتتطلب استشارة طبية.

الأحمر أو الخطوط الحمراء: قد يشير إلى التهاب أو نزيف قد يكون ناتجًا عن إصابة، أو عدوى بكتيرية، أو أمراض أخرى.

هشاشة الأظافر أو تشققها: قد يشير إلى فقر الدم، مشاكل الغدة الدرقية.

نصائح للحفاظ على سلامة الأظافر

هناك مجموعة من النصائح يمكن اتباعها للحفاظ على سلامة الأظافر وصحتها، منها: