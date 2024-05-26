«البترول» تنفي سحب شركة إيني سفينة حفر من موقع أكبر حقل غاز في مصر

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إنه لا صحة لما نُشر على موقع الطاقة جملة وتفصيلا بسحب شركة إيني سفينة الحفر سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر بمنطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهى عمله، وتحرك عن المنطقة، وبالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الأخير من العام الحالي وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إيني من خلال جهاز حفر آخر.