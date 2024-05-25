امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم.. 86 لجنة تستقبل الطلاب

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2024 محافظة الفيوم اليوم السبت، إذ أدى نحو 35 ألفًا و886 طالبًا وطالبة، الامتحان اليوم في أول أيام امتحانات الترم الثاني 2024 للتعليم الفني، والزراعي، والتجاري، والتعليم المزدوج، بنظامي 3 سنوات، و5 سنوات، وفقًا للجداول التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في وقتٍ سابق.

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امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الترم الثاني

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الترم الثاني، التي انطلقت اليوم، إذ أدى الطلاب والطالبات امتحان الدبلومات الفنية لغة عربية والذين بلغ عددهم نحو 35 ألفًا و886 طالبًا وطالبة، وذلك داخل 86 لجنة بمختلف أرجاء المحافظة.

لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وانقسمت لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة الفيوم، إلى 40 لجنة وبلغ عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي» منها 35 لجنة لنظام 3 سنوات، ولجنة لنظام الـ 5 سنوات، ولجنتين للتعليم المهني، ولجنتين للتعليم المزدوج، بينما بلغ عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية «تجاري» نحو 31 لجنة منها 28 لجنة لنظام 3 سنوات، ولجنة 5 سنوات، و2 فندقي لنظامي 3 و5 سنوات، فيما بلغ عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية «زراعي» نحو 15 لجنة منها 12 لجنة نظام 3 سنوات، و3 لجان مهني.

امتحان الدبلومات الفنية لغة عربية

وأدى الطلاب والطالبات، امتحان الدبلومات الفنية لغة عربية الذي جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، لتخيم حالة من الفرحة على الطلاب في أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، إذ أوضح محمد إبراهيم طالب بالصف الخامس بإحدى مدارس التعليم المزدوج، إنّ الامتحان منحهم حالة من التفاؤل والطمأنينة.

امتحان الدبلومات الفنية اللغة الإنجليزية

وبحسب جدول امتحانات الدبلومات الفنية، فإنّه من المقرر أن يؤدي الطلاب والطالبات غدًا الأحد الموافق 26 مايو الجاري، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بينما يكون آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم الخميس 6 يونيو المُقبل.