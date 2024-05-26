وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة من بنك الأسئلة ولا يضعها خبراء

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه ينصح طلاب الثانوية العامة بدراسة وقراءة وحل امتحانات العام الماضي في كل مادة للتعرف على عدد الأسئلة لأنه لن يكون هناك أي اختلاف في نظام وشكل وعدد الأسئلة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن الامتحان جرى وضعه من خلال بنك أسئلة وليس لجنة تضع امتحان، وهناك لجنة لمراجعة الاختبار بعد سحبه من بنك الأسئلة الخاص بالوزارة من حيث التحرير والشكل والأسلوب أيضًا.

طريقة اختيار أسئلة الامتحانات

ونوه «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، بأن نفس بنك الأسئلة يتم سحب أسئلة الامتحانات منه كل عام، مشددًا على أن الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح وهناك كتيب مفاهيم يستلمه الطالب مع كل يوم امتحان، موضحًا أنه ينصح الطلاب بالدخول على موقع الوزارة للتعرف على كتاب المفاهيم، ويتم توفير هذا الكتيب على موقع الوزارة ويكون للطلاب القدرة على تصفحه وتحميله.

وشدد على أن هناك فيديو على موقع الوزارة والذي يتضمن كيفية كتابة البيانات ورقم الجلوس ولا بد أن يعرفه الطالب للتسهيل عليه بشكل كبير في الامتحانات، مؤكدًا أن الطلاب يبدأون استلام أرقام الجلوس من الثلاثاء المقبل بالمدارس.