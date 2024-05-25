«الكهرباء»: 11 ماكينة طوارئ لتأمين تغذية التيار لمباراة الأهلي والترجي

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء الإجراءات التي تتخذها شركة شمال القاهرة للكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية للمباراة المرتقبة بين فريق الأهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

تأمين التغذية الكهربائية للمباراة

وكشف المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنّ الشركة ستجري التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، مشيرًا إلى أنه سيجري التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

إجراء تجارب البث التلفزيوني من الملعب

وأشار «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه سيتم مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، كما سيجري تنفيذ تجربة للبث التلفزيوني من الملعب.

تأمين استقرار تغذية التيار

وأوضح أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية لملعب واستاد القاهرة والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنّه تم تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ11 ماكينة طوارئ، لتأمين استقرار تغذية التيار.