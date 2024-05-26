ضبط 77 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام إدارة الرقابة التموينية على عمل حملات تموينية في مختلف المراكز بالمحافظة، وتمكنت من ضبط نحو 77 مخالفة تموينية وتحرير محاضر بها.

ضبط مخالفات تموينية بالدقهلية

وأكد دايرة أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إذ تم المرور على 150 مخبزا، للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أنه تم تكليف حملات من مديرية التموين من إدارة الرقابة التجارية بناحية بندر المنصورة، وقسم البيوع التجارية بناحية أجا إدارة شربين، تمى الأمديد، السنبلاوين، أجا.

تحرير 77 مخالفة تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضح أنه تم تحرير 51 مخالفة في الرقابة على المخابز و26 في الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

المخابز:

• 5 محاضر غلق بدون أذن.

1 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

• 5 محاضر تصرف في دقيق (17 شيكارة).

• 17 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

• 23 محضر نقص وزن ما بين ( 9-19 ) جراما.

الأسواق:

• 17 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

• محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

• محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر).

• محضر سلع بدون فواتير.

• محضر سلع مجهولة المصدر.

محضر عدم إعلان عن وجود مخازن.