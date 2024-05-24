حملات توعية لترشيد استهلاك المياه في قرى «حياة كريمة» بالشرقية

تنظم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات وندوات توعية بالمراكز التكنولوجية والوحدات الصحية والوحدات المحلية والشؤون الاجتماعية ومكاتب البريد بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سماكين الغرب والجمالية بمركز ومدينة الحسينية، ومركز ومدينة منشاة أبوعمر.

التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي

أشارت شركة مياه الشرب بالشرقية إلى أنه جرى خلال الحملات تأكيد أن ترشيد استهلاك المياه واجب على كل مواطن، وجرى تأكيد أهمية التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والتعريف بأرقام الشكاوى والتظلمات والاستفسارات وأهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف

أشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، إلى أن «حياة كريمة» تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة الشرقية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.