حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة مواعيد غلق المحلات بالجيزة

واصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لإعادة الانضباط بالشوارع والميادين بالأحياء والقرى والمراكز الواقعة في نطاق عملها، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات والتعديات على الطريق العام ومواجهة ظاهرة البناء المخالف في المهد بالأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إصلاح كسر ماسورة مياه في جسر الكونيسة

وأعلنت أجهزة حي العمرانية، برئاسة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس الحي، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شن حملات نظافة وكنس وتجريد ورفع مخلفات بشارع مجمع المدارس وشارع خاتم المرسلين وشارع سيد أبو الخير وشارع ترعة الزمر، إضافة إلى القيام بإصلاح كسر ماسورة قطر 500 بشارع جسر الكونيسة مع شارع عدوي سليم.

غلق الورش المخالفة لمواعيد العمل

وأشارت أجهزة الحي إلى القيام بحملة مكبرة على التكاتك التي تسير عكس الاتجاه بشارع خاتم المرسلين وشارع محمود سامي البارودي وشارع ترعة الزمر، لافتا إلى أنه تم ضبط وتسليم 9 تكاتك، إضافة إلى غلق الورش غير الملتزمة بمواعيد الغلق بنطاق الحي، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإضاءة في واجهات إعلانات المحلات بشارع فيصل.

إيقاف أعمال تشطيب عقار دون تصريح

كما أسفرت الحملات عن إيقاف أعمال تشطيب في عقار دون تصريح بشارع جسر الكونيسة، وتم سحب المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية.