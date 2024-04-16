شوبير يفجّر مفاجأة بشأن المسؤول عن إخفاء الكرات بمباراة القمة

فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بعد كشف عن الشخص المتسبب في واقعة إخفاء الكرات خلال مباراة القمة التي جمعت الزمالك والأهلي مساء أمس، والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

«أسخف واقعة في تاريخ الكرة المصري مثبتة بالصوت والصورة».. هكذا وصف شوبير ما حدث في نهاية مباراة الزمالك والأهلي، بعد تسجيل الأبيض هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، بعد أن قام جامعي الكرات داخل الملعب بإخفائها.

شوبير يكشف المسؤول عن إخفاء الكرات في مباراة القمة

وأوضح شوبير خلال برنامجه الصباحي على «أون سبورت إف إم»، أنّ المدرب المساعد في جهاز الزمالك، كان المتسبب في واقعة إخفاء الكرات بعد تسجيل هدف التقدم، بعد أن جمع الناشئون الكرات ووضعها في «الشوال» الخاص بالكرات وإدخالها إلى غرفة الملابس، مضيفا: «اللي حصل ده عيب ومبيحصلش في الدورات الرمضانية، مش في مباراة قمة بين الأهلي والزمالك».

وتنتظر رابطة الأندية المحترفة تقرير حكم المباراة إبراهيم نور الدين، بشأن إخفاء الكرات في نهاية المباراة، وعدم تواجد أي كرة في أنحاء الملعب، بعد تسجيل الزمالك هدف التقدم، ما أدى لتعطل اللعب خلال المباراة.

وكان الزمالك حقق فوزا حاسما على الأهلي بهدفين لهدف، حيث سجل سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك، فيما أحرز أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد.