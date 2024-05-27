مواليد برج العذراء منظمين ودقيقين ويسعون دائما إلى الكمال، ويتميزون بالتفكير التحليلى والتفصيلى ويركزون على التفاصيل الصغيرة، ويتمتعون بذكاء حاد وحس عملي قوي، والمثابرة والانضباط والتفاني في عملهم، والتفوق فى مختلف جوانب حياتهم.

ومن مشاهير برج العذراء، الفنان كاظم الساهر وحسين الجسمي والسيدة جيهان السادات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الاثنين 27-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء أن تتواصل مع زملائك بشكل جيد وتحضير الأفكار ومناقشتها بطريقة إيجابية، والحصول على حلول جيدة تتناسب مع الجميع.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تتقرب من العائلة خلال الفترات الحالية، وتجنب حدوث خلافات بينك وبين المقربين منك، والتزم الصمت في بعض الأحيان.