بعد تناوله فاكهة غريبة.. بريطاني يصاب بحروق من الدرجة الثالثة

خلال تجوّله في شوارع المكسيك، صادف سائح بريطاني كشكًا صغيرًا لبيع تفاح الكاجو، فقرر تذوقها دون أن يدرك خطورة الأمر، وبعد أول قضمة منها تناثرت على وجهه ويده مادة سائلة، سببت له بعض الحروق من الدرجة الثالثة.

انفجار المواد السائلة في الفاكهة

توماس واتسون، البالغ من العمر 28 عامًا يصف تجربته مع الفاكهة الغريبة لصحيفة «نيويورك بوست» فيقول إنه بمجرد قضمها استشعر حرارة شديدة حول فمه، لم يتصور أن تتحول إلى حروق، خاصةً بعدما أهمل علاجها ولم يستشر الطبيب ظنًا بأنها حالة طبيعية سيزول أثرها مع الوقت، لكن لمدة 4 أيام من التجربة التي خاضها مطلع شهر مايو الجاري، ظلت شفتاه محترقتين بالكامل، معبرًا عن إحساسه بما يشبه الذوبان الناتج عن الحرارة الشديدة.

معلومات عن فاكهة الكاجو

فاكهة الكاجو تحتوي على الكاردول وحمض الأناكارديك، وهما كوكتيل كاوٍ يمكن أن يتسبب في ظهور بعض البثور عندما يتلامس مع الجلد، وذلك بحسب صحيفة «Nature»، التي نستعرض من خلالها بعض المعلومات عن تلك الفاكهة، على النحو الآتي:

- يبلغ متوسط طولها من 5 إلى 11 سنتمترًا، ولها شكل بيضاوي يشبه الكمثرى.

- المناطق الاستوائية موطنها الأصلي، وتحديدًا في شمال شرق البرازيل.

- ذات رائحة عطرية، ويشبه الكثيرون نكهتها بأنها مزيج من الخيار والفراولة والمانجو والفلفل.

- يحتوي عصير الفاكهة من الداخل على مادة سامة تسمى «اليوروشيول»، يمكن أن يكون تأثيرها خطيرًا على الجسم، خاصةً عند الإصابة بالحساسية تجاه بعض المواد الغذائية.

- تظهر أعراض ملامسة المادة السامة للجسم على شكل طفح جلدي، يمكن أن يتطور إلى حروق خطيرة في حال إهمال علاجها.

- تعتمد شدة الأعراض على كمية اليوروشيول الموجودة ونوع التلامس، إضافةً إلى رد فعل الجسم تجاه المادة المسببة للحساسية الشديدة.

- ينبغي تناولها عقب قطفها مباشرةً، حتى لا تتركز المادة السامة بها ويُنصح بتجنب تناول عصيرها.