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30 شهيدا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للنازحين شمال غربي رفح الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
12:02 ص | الإثنين 27 مايو 2024
قصف الاحتلال لمخيم للنازحين

قصف الاحتلال لمخيم للنازحين

كشف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، محمود بصل، عن سقوط أكثر من 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربي رفح الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد

 وأوضح متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، أنهم يواجهون أزمات كبرى لعلاج المصابين في ظل تدمير الاحتلال المنظومة الصحية، مشددًا على أن الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.

ونوه بأن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، ولا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، والاحتلال تعمد استهداف النازحين في رفح الفلسطينية.

وأشار متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، إلى أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربي رفح الفلسطينية.

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