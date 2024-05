تحقق أحد توقعات عالم الزلزال الهولندي.. ماذا حدث؟

لا يزال عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، يتصدر محركات البحث، ليس فقط بسبب تحذيراته المتتالية من حدوث الزلازل، بل لتحقق العديد منها، ومعاناة الكثير من البلدان من هزات أرضية عنيفة، على رأسها اليابان وإيطاليا وغيرها.

ومع تحذيرات عالم الزلازل الهولندي، من حدوث الزلازل خلال الأيام الحالية، بسبب حركة الكواكب، بدأ العديد يبحث عن مدى تحقق تنبؤاته.

وخلال الساعات الماضية، تحقق تحذيرات عالم الزلزال الهولندي، إذ وقع زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادي، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووفقًا لمركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادي، رصِد الزلزال على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد حوالي 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا، تحديدًا قرب مجموعة جزر ذات كثافة سكانية منخفضة، ولم ترد أخبار عن حدوث خسائر بشرية.

Right-angle geometry involving Mercury and Venus on 24-25 May can result in a larger earthquake, possibly around 26-27 May. Planetary conjunctions involving Mercury are spread out over the week, which can result in increased seismic activity overall throughout the week. pic.twitter.com/btaqN5z1d7