تحقق أحد توقعات عالم الزلزال الهولندي.. ماذا حدث؟

لا يزال عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، يتصدر محركات البحث، ليس فقط بسبب تحذيراته المتتالية من حدوث الزلازل، بل لتحقق العديد منها، ومعاناة الكثير من البلدان من هزات أرضية عنيفة، على رأسها اليابان وإيطاليا وغيرها.

ومع تحذيرات عالم الزلازل الهولندي، من حدوث الزلازل خلال الأيام الحالية، بسبب حركة الكواكب، بدأ العديد يبحث عن مدى تحقق تنبؤاته.

تحقق تحذيرات عالم الزلزال الهولندي

وخلال الساعات الماضية، تحقق تحذيرات عالم الزلزال الهولندي، إذ وقع زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة قبالة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادي، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووفقًا لمركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادي، رصِد الزلزال على عمق 29 كيلومترا في البحر، على بُعد حوالي 83 كيلومترا شمال غرب عاصمة الأرخبيل، بورت فيلا، تحديدًا قرب مجموعة جزر ذات كثافة سكانية منخفضة، ولم ترد أخبار عن حدوث خسائر بشرية.

Right-angle geometry involving Mercury and Venus on 24-25 May can result in a larger earthquake, possibly around 26-27 May. Planetary conjunctions involving Mercury are spread out over the week, which can result in increased seismic activity overall throughout the week. pic.twitter.com/btaqN5z1d7 — SSGEOS (@ssgeos) May 25, 2024

توقعات عالم الزلزال الهولندي

وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، أثار الجدل، مؤخرًا، باحتمالية حدوث هزات أرضية مُجددًا خلال يومي 26، و27 من مايو الجاري.

ووفقًا لما شاركه عالم الزلزال عبر حسابه على منصة «إكس» نقلاً عن هيئة SSGEOS الفلكية، التي يرأسها، فإن هناك هزات أرضية في الفترة من 26 إلى 27 مايو بسبب حركة هندسة الكواكب مع عطارد، والتي تزيد من نشاط الزلزال بشكل عام على مدار هذا الأسبوع.