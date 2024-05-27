بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك 2024.. اعرف الجدول بالتفصيل

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجز تذاكر السفر بالقطارات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، موضحة أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالعيد، وتم توفير عدد من القطارات الإضافية سواء المكيف أو الروسية أو الـVIP، والتي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتم زيادة منافذ بيع التذاكر لمواجهة الازدحام.

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

ترصد «الوطن» في التقرير التالي جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك وهو كالآتي:

- السفر يوم 10 يونيو المقبل يتم الحجز اليوم الاثنين الموافق 27 من نفس الشهر.

- السفر يوم 11 يونيو يتم الحجز يوم 28 مايو.

- السفر يوم 12 يونيو يتم الحجز يوم 29 مايو.

- السفر يوم 13 يونيو يتم الحجز يوم 30 مايو.

- السفر يوم 14 يونيو يتم الحجز يوم 31 مايو.

- السفر يوم 15 يونيو يتم الحجز يوم 1 يونيو.

السفر يوم 16 يونيو يتم الحجز يوم 2 يونيو.

القطارات الإضافية في عيد الأضحى المبارك.

- تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس.

- تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس.

- تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس.

- تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش.

استعدادات تشغيل القطارات الإضافية.

- اتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحري.

- تواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات.

- زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

- تشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر وداخل صالات الحجز.

- الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

- استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات.

- التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.