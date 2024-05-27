مصطفى عمار: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مشروعات بجنوب الوادي تعكس حجم التحديات

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، أن الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية تحدث عن التحديات الراهنة، موضحا أن هذه الكلمة تكشف أننا أمام تحديات خاصة بالتنمية والاقتصاد وبالأمن القومي لما يحدث على حدود مصر مع السودان وغزة.

وأوضح «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، عبر «أون سبورت إف إم»، أن مصر الدولة الوحيدة التي تحاصر حدودها المشاكل من كل الاتجاهات وتستطيع مصر أن تدافع عن أمنها القومي ووحده أراضيها ولا تستطيع أي جهة أن تقترب من حدود مصر.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي علّق على تخفيف أحمال الكهرباء وملاحظته مهمة جدا بأن عدم التخفيف سيجعل الحكومة تضاعف أسعار وتكلفة الكهرباء، موضحا أن الحكومة لا تحصل من المواطنين على السعر والتكلفة الحقيقية للكهرباء، وهذا يأتي أن فكرة تخفيف الكهرباء ليكون السعر في مستوى المواطن، وطالب وزير الكهرباء بالحديث مع المواطنين.