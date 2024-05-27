نصائح لوضع الليب جلوس باحترافية.. «احصلي على إطلالة كالمشاهير»

تعد أحد الاتجاهات في عالم المكياج مؤخرًا وهذا الصيف، هي الشفاه اللامعة، وهو أسلوب مثالي لفصلي الربيع والصيف، إذا كنتِ تتطلعين إلى الظهور بشفاه لامعة ومذهلة، فإليك دليل شامل لمساعدتك في الحصول على ذلك بشكل صحيح، عند وضع «الليب جلوس» وفقًا للموقع الهندي boldsky

نصائح لوضع الليب جلوس

قومي بإزالة خلايا الجلد الميتة باستخدام مقشر لطيف للشفاه، هذه الخطوة ضرورية لتحقيق سطح أملس.

ضعي مرطب الشفاه المرطب للحفاظ على شفاهك ناعمة ونضرة.

اختاري ملمع الشفاه المناسب يعد اختيارا ملمع الشفاه المناسب أمرًا بالغ الأهمية.

إذا لم يكن لديك برايمر للشفاه، يمكن أن تعمل كمية صغيرة من كريم الأساس أو الكونسيلر أيضًا على توحيد لون الشفاه وملمسها.

للحصول على تأثير لامع نهائي، اختاري تركيبة شديدة اللمعان توفر لمسة نهائية تشبه المرآة.

إذا كنت تريد لمسة من الألوان، فاختر ملمعًا ملونًا، تعتبر الظلال مثل اللون الوردي الناعم والنود، ألوان مثالية لمظهر جديد وشبابي.

تأكد من أن اللمعان الذي تختاره غير لزج ومريح في ملمسه.

عند وضع الطبقات لإضافة العمق والبعد إلى شفتيك اللامعة، جربي وضع طبقات من المنتجات المختلفة.

حددي شفتيك بقلم تحديد الشفاه الذي يتناسب مع لون الشفاه الطبيعي أو الظل اللامع.

اتبعي الطريقة التي تطبق بها ملمع الشفاه الخاص بك يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المظهر النهائي.

استخدمي أداة التوزيع لتوزيع اللمعان بالتساوي على شفتيك.

لتطبيق أكثر دقة، فكر في استخدام فرشاة الشفاه.

ركزي اللمعان في وسط شفتيك، تخلق هذه الحيلة تأثيرًا أكثر امتلاءً وتمنع اللمعان من الانتشار أكثر من اللازم.

ابدأ بكمية صغيرة من اللمعان وقم بالزيادة حسب الحاجة، فتطبيق كمية كبيرة مرة واحدة يمكن أن يؤدي إلى شعورغير مريح.

الحفاظ على مظهرك اللامع حافظي على شفاهك اللامعة تبدو منتعشة طوال اليوم.

إذا أصبح ملمع الشفاه ثقيلاً، قومي بتجفيف شفتيك برفق باستخدام منديل لإزالة المنتج الزائد دون فقدان اللمعان.

قم بإقران شفتيك اللامعة مع الحد الأدنى من مكياج العيون، يمكن لتمريرة بسيطة من الماسكارا ولمسة من ظلال العيون أن تكمل شفتيك دون أن تطغى على وجهك.

حافظي على بشرتك تبدو منتعشة وطبيعية، فيمكن لكريم الأساس الندي وأحمر الخدود الخفيف والهايلايتر الخفيف أن يعزز التأثير الشبابي الشامل للشفاه اللامعة.

احملي ملمع الشفاه معك لإجراء لمسات سريعة، خاصة بعد الأكل أو الشرب.

فسواء كنت تفضلين لونًا طبيعيًا أو مظهرًا جريئًا، فمن المؤكد أن الشفاه اللامعة ستبقيك بمظهر منتعش وعصري هذا الربيع والصيف.