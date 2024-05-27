مصطفى عمار: كل محاولات جماعة الشر لهدم إنجازات الدولة باءت بالفشل

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن جماعة الشر كل همها هو محاولة إفشال ما تقوم به الدولة المصرية من بناء وتشييد والسير بخطوات سريعة نحو التنمية.

جماعة الشر تحاول التشكيك الدائم في العلاقة بين الدولة والمواطن

وأوضح «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، عبر «أون سبورت أف أم»، أن جماعة الشر تحاول التشكيك الدائم في العلاقة بين الدولة والمواطن وهدم روح الأمل والحياة، مؤكدًا أنه بفضل الله وفضل الشركة المتحدة والمواطن الذي يعرف ويعي كل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، باءت محاولة جماعة الشر بالفشل والدليل حجم الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه تم تشييد العديد من المدن الذي تعتبر علامة على توجه مصر وهناك إرادة من قبل الشعب المصري لتطوير وبناء الجمهورية الجديدة، متابعًا: «أنحني احترامًا وتقديرًا للمواطن المصري لمواجهته ومحاربته للإرهاب وأزمات أخرى التي حاصرت الشعب المصري؛ الحرب الروسية الأوكرانية حملت الدولة المصرية فاتورة كبيرة، وبعدها تأتي حرب غزة والإبادة الجماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني».