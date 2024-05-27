هل حج الزوج من مال زوجته جائز؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)

أوضحت دار الإفتاء، حكم الحج من مال الزوجة، إذ قد يذهب البعض لأداء مناسك الحج على نفقة زوجاتهم، دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم الحج من مال الزوجة

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن حكم الحج من مال الزوجة، إن الله سبحانه وتعالى شرع الهدية، وجعلها جائزة بين الزوجين.

الحج على نفقة الزوجة

وأضاف الدكتور محمد عبدالسميع، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها على موقع «يوتيوب»، أنه إذا أهدت امرأة إلى زوجها ثمن الحج إلى زوجها فإن حجه يجوز، ويقع صحيحًا وتثاب عليه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من الحج إذا كان هدية من الزوجة، كما أنه يصح أن يهدي كل مسلم إلى غيره الحج، ويكون ذلك مقبولا.