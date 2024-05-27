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«الإفتاء» توضح شروط حج الحامل والمرضع.. إذا لم تتحقق تؤجل الفرض

كتب:

محمد أباظة
07:49 ص | الإثنين 27 مايو 2024
حج الحامل والمرضع  

حج الحامل والمرضع  

أوضحت دار الإفتاء، حكم حج الحامل والمرضع، إذ ترغب بعض النساء من الحوامل والمرضعات أن يذهبن لأداء مناسك الحج، إلا أنه قد لا يعلمن حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.

حج الحامل والمرضع  

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حج الحامل والمرضع، إن المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة يجوز لها أن تسافر إلى الحج أو العمرة، وتؤدي مناسك الحج والعمرة.

شروط لحج الحامل والمرضع   

وأضاف «ربيع» في حديثه عن حكم حج الحامل والمرضع، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أنه يشترط على المرأة الحامل أو المرضعة الراغبة في أداء مناسك الحج والعمرة، أن تأمن على نفسها أولا وعلى جنينها إذا كانت حاملة، أو رضيعها إذا كانت مرضعة، وفي هذه الحالة يجوز لها السفر لأداء مناسك الحج العمرة.

وتابع أمين الفتوى، أنه إذا خافت المرأة على نفسها أو جنينها أو رضيعها فيجب عليها في هذه الحالة أن تؤجل الحج حتى يزول هذا العذر.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.