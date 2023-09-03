لطلاب الدبلومات الفنية.. اليوم آخر فرصة للتسجيل في اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ اليوم الأحد، آخر فرصة أمام طلاب الدبلومات الفنية لحجز اختبار القدرات، وذلك للراغبين في التسجيل بتنسيق الكليات المختلفة.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لحجز اختبارات القدرات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق عبر الرابط الإلكتروني.

- إدخال البيانات ورقم الجلوس والرقم السري وكود التنسيق للطالب.

- تحديد نوع الاختبارومعرفة مكان أدائها في الكليات والموعد المحدد.

- الضغط على التسجيل.

- الحرص على طباعة ورقة التسجيل التي تتضمن نوع الاختبار والمواعيد ومكان أداء الاختبار بالكليات.

شروط التقديم لاختبارات تنسيق الدبلومات الفنية

- ألا يقل مجموع الطالب عن 75%.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون حاصل على الدبلوم للعام الدراسي 2022- 2023.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنّ الاختبارات قد بدأت بالفعل منذ الخميس الماضي، وأن عملية اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين لتنسيق الدبلومات الفنية 2023، إذ تعقد بالكليات المعنية حتى الاثنين 4 سبتمبر 2023.

كليات تحتاج إلى اختبار قدرات

وحددت الوزارة الكليات التي تتطلب إجراء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية وهي الفنون الجميلة والتطبيقية.