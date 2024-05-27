نفاد تذاكر حفل أحمد سعد في البحرين

أعلن الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على «إنستجرام» نفاد تذاكر حفله المقرر إحياؤه في البحرين، يوم 20 يونيو المقبل.

ونشر أحمد سعد عبر ستوري «إنستجرام» البوستر الدعائي للحفل، والذي يحمل عبارة Sold out.

أغنية سبب فرحتي

واحتفل أحمد سعد، منذ أيام، بتحقيق الدويتو الغنائي «سبب فرحتي»، والذي جمعه بأصالة، نحو 50 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

وشارك سعد البوستر الدعائي للأغنية، والذي يحمل صورته مع أصالة معلقًا: «سبب فرحتي تحقق 50 مليون مشاهدة على اليوتيوب، الأغنية من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو».