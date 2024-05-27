بوهانج يحل ضيفا على جوانججو بالدوري الكوري الجنوبي.. عينه على الصدارة

يحل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ضيفا على نظيره جوانججو بـ«ملعب جوانججو» بالجولة الـ15 لبطولة دوري «كيه 1»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، مباراة جوانججو، بتعادل إيجابي مع نظيره سول بنتيجة 2-2 على ملعب «ستيل يارد»، بالجولة الـ14 لبطولة «كيه 1»، ليرتفع رصيده إلى النقطة 26 بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أولسان صاحب الصدارة «27 نقطة».

تعادل إيجابي بين جوانججو وإنتشون

وفي المقابل، يخوض جوانججو، مباراة بوهانج ستيلرز، بتعادل إيجابي بهدف لمثله مع نظيره إنتشون على ملعب «سونجي أرينا» بالجولة الـ14 لبطولة الدوريالكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليصل إلى النقطة 16 بالمركز الثامن.

ويواصل أولسان تصدره لبطولة الدوري الكور يالجنوبي لكرة القدم «كيه 1» برصيد 27 نقطة، ويأتي بوهانج ستيلرز ثانيا بـ26 نقطة، ويحل جيمتشون سانجمو بالترتيب الثالث بـ 26 نقطة بفارق الأهداف عن ستيلرز.