خبير أمن قومي: إدخال المساعدات من «كرم أبوسالم» مؤقتا لحين التوصل إلى حل

قال الدكتور أحمد الشحات، خبير في شؤون الأمن القومي والدولي، إنّ إدخال المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم بدلًا من معبر رفح إجراء إيجابي، جاء نتيجة اتصال هاتفي بين جو بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّه إجراء مؤقت لحين الوصول إلى آلية مناسبة لفتح معبر رفح مرة أخرى.

وقف إطلاق النار

وأضاف الشحات، لـ«الوطن»، أنّ التحرك المصري يتعامل مع البعد الإنساني في الأزمة التي يواجهها الشعب الفسلطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ هناك أكثر من 200 شاحنة نجحت في الدخول من المعبر تحمل المساعدات الإنسانية والطبية، مع استمرار أعمال التفاوض من مصر وأمريكا لوقف إطلاق النار، وأنّ مصر رفضت دخول المساعدات من معبر رفح المحتل من الجانب الفلسطيني اعتراضًا على سيطرة إسرائيل على المعبر والمطالبة بضرورة انسحابها.

الدول المؤيدة والمعترفة بفلسطين

وأكد الخبير في شؤون الأمن القومي والدولي، أنّ هناك فشلًا كبيرًا حققه الجانب الإسرائيلي على المستوى الداخلي والخارجي، وانقسام للمجتمع الإسرائيلي بين الحكومة والشعب، موضحًا أنّ الشعوب الأوروبية بدأت تؤيد الموقف الفلسطيني، وذات الدول المؤيدة والمعترفة بفلسطين على الرغم من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وبالتالي بدأ الحشد الدولي يتزايد في مواجهة التصرفات الهمجية الإسرائيلية.