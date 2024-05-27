هل يمكن للأرملة التنازل عن المعاش إلى ابنها؟.. قانوني يُجيب

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الضوابط التي يُمكن من خلالها أن يحصل المستحقين على معاش المؤمن عليه وذلك سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

هل يمكن للأرملة التنازل عن معاشها لابنها؟

ويُمكن للأبناء الحصول على المعاش والأرملة أيضًا، ولكن هل يُمكن للأرملة التي تخطى ابنها السن القانوني وقُطع المعاش عنه التنازل عن معاشها له.

لا يمكن التنازل عن المعاش

ويقول محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وضع ضوابط يحصل من خلالها المستحقين على المعاش، ولكن لا يُمكن بأي شكل أن يتنازل أي منهم عن مستحقاته للآخر.

وأضاف الصادق خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يُمكن للأرملة التي ترغب في التنازل عن المعاش لابنها أن تتقاضاه وتُعطيه للابن ولكن لا يوجد أي نص في القانون يتيح لها ذلك.

وتابع أنه إذا كانت الأرملة لا تحتاج إلى المعاش ولم تتقاضاه، سيجري قطعه عنها بعد مرور 6 أشهر من عدم تقاضيه.