رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

استطلاع رأي في المنوفية حول جودة خدمات المياه والصرف الصحي

كتب:

سلامة عامر
11:32 ص | السبت 16 مارس 2024
خلال إجراء استطلاع رأي العملاء بشركة المياه

خلال إجراء استطلاع رأي العملاء بشركة المياه

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إجراء فرع الشركة بالمنوفية استطلاع رأي ميداني وداخل مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة، للتعرف على مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

مدى رضا العملاء عن الخدمات

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، إن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، حيث يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

أنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه

وأشار رئيس الشركة إلى أنه بالتعاون مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، تم التنسيق على تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الخاصه بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم تعريف الطلاب بجميع مراحلهم العمرية بمراحل تنقية المياة و بأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

اقرأ المزيد:

رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم عددا من أمهات الطلاب

حضور الطلاب بالمدارس وحقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان 2024

حركة تنقلات لعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بقنا

محافظ أسيوط يوافق على 45 طلب إعارة في مديرية التربية والتعليم

«تعليم قنا» تنفذ برنامجا تدريبيا عن ترشيد استهلاك المياه

وكيل أول تعليم بورسعيد تؤكد أهمية ترشيد استهلاك المياه

ندوة توعوية لأئمة وخطباء كفر صقر بالشرقية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه

برنامج تدريبي لتوعية عمال الأوقاف في سوهاج بكيفية ترشيد استهلاك المياه

«زراعة كفر الشيخ»: ندوات توعية لـ630 مزارعا حول ترشيد استهلاك المياه

«مياه الجيزة» تواصل الأنشطة التوعوية بقرى «حياة كريمة»

تكثيف الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان بالمدارس
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.