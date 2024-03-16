استطلاع رأي في المنوفية حول جودة خدمات المياه والصرف الصحي

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إجراء فرع الشركة بالمنوفية استطلاع رأي ميداني وداخل مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة، للتعرف على مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

مدى رضا العملاء عن الخدمات

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، إن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، حيث يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

أنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه

وأشار رئيس الشركة إلى أنه بالتعاون مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، تم التنسيق على تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الخاصه بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم تعريف الطلاب بجميع مراحلهم العمرية بمراحل تنقية المياة و بأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.