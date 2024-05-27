تطورات الحالة الصحية لـ بسمة بوسيل بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

أعلنت الفنانة بسمة بوسيل، منذ ساعات قليلة، تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وعلقت على إثرها المحاليل، دون أن تكشف عن تفاصيل.

تطورات الحالة الصحية لـ بسمة بوسيل

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل فيديو بعدها بساعات قليلة وهي ترقص خلال عيد ميلاد ابنتها أمايا، وسط أجواء البحر والصيف، وظهرت مع صديقتها والتي قالت خلال الفيديو «بسمة خفت وبقت زي الفل».

وحرص الفنان تامر حسني على التواجد مع أسرته لحضور عيد ميلاد ابنته، وكان آخر ظهور للثنائي سويًا في حفل زفاف ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، وحرصا على تقديم عدد كبير من الأغنيات معًا، وكانت بسمة بوسيل جنبًا إلى جنب مع تامر حسني طوال حفل الزفاف.

وعكة صحية لـ بسمة بوسيل

وقد نشرت بسمة بوسيل صورة لها أثناء حصولها على الدواء عن طريق المحاليل، وعلقت: «اليوم أنا طفلة مريضة».

وآخر أغاني الفنانة بسمة بوسيل هذا العام بعنوان «البدايات»، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.