بسمة بوسيل تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «البدايات» في أقل من 24 ساعة

حققت المطربة بسمة بوسيل ردود فعل قوية مع أولى أغانيها الرسمية بعنوان «البدايات»، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، الساعات القليلة الماضية، وهي من إنتاج الفنان تامر حسني، وطرحتها بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.

أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل تتصدر تريند يوتيوب

وفى أقل من 24 ساعة، تصدرت أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل قوائم التريند من خلال موقع الفيديوهات يوتيوب، وتخطت حاجز 100 ألف مشاهدة، وهي من ألحان محمد يحيي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع ومكس فهد مستر مصطفى رؤوف.

دعم تامر حسني لـ بسمة بوسيل في أولى أغانيها

وحرص الفنان تامر حسني علي دعم بسمة في أول عمل غنائي لها، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلاً: «الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم ألف مليون مبروك.. وإنتي غنيتيها غُنا عظيم بجد أيوا أنا المدرب والمنتج.. بس بردو إحساسك هو الموضوع كله».

وتابع قائلاً: «كل سنة وأنتي طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات.. شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر، والملحن الكبير محمد يحيى، والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف مبرووك يا بسووم».