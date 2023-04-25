كيفية الاشتراك في دورة تدريبية مجانية من «الشباب والرياضة».. سجل بالرقم القومي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن دورة تدريبية مجانية في مجال علوم البحار والأحياء المائية، وكشفت الوزارة عن تفاصيل تلك الدورة، التي تشرف عليها الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية من خلال «مبادرة أخطبوط».

دورة تدريبية من وزارة الشباب

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ الدورة التدريبية التي ستطلقها الإدارة بعنوان، «الإستزراع السمكي هو المستقبل»، ضمن آلية العمل لنشر الوعي البيئي، وتحقيق التنمية المجتمعية في مجال علوم البحار والأحياء المائية والثروات السمكية.

يُحاضر في الدورة التدريبية الدكتوره ياسمين عبدالله، مدير المكتب الفني لشركة قناة السويس للاستزراع المائي، والمقرر تنفيذها يوم الأحد 30 إبريل 2023 في السادسة مساءً، من خلال بث مباشر على تطبيق «فيسبوك».

ويمكن التسجيل للاشتراك وحضور الدورة التدريبية من خلال الضغط هنا وكتابة الاسم الثلاثي باللغة العربية، الرقم القومي، رقم التليفون، المحافظة، المهنة.

وشددت وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة تسجيل البيانات بشكل صحيح، حيث أن أي بيانات غير صحيحة، تُعرض صاحبها للاستبعاد من التسجيل، لذلك يرجى مراجعة المعلومات الخاصة بالمتقدمين للدورة التدريبية بشكل جيد.