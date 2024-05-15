المستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية.. التقديم إلكتروني

يسعي قاطنو العقارات العشوائية والمخالفة إلى التحول من طلبات الممارسات إلى عدادات كودية بعد قرار الشركة القابضة للكهرباء بإلغاء المحاسبة بنظام الممارسة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي بدءا من شهر يونيو المقبل، تخوفا من تحرير محاضر سرقة التيار ضدهم، التي تؤدي إلى معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وإذا تعمد المخالف سرقة التيار الكهربائي وعدم الدفع تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كما تقضي المحكمة بإلزام الشخص برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية

وتنشر «الوطن» الأوراق المطلوبة التي يجب أن يتقدم بها المواطنون الراغبون لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية وفقا للصفحة الرسمية للشركة القابضة للكهرباء علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك »، وهي كالتالي:

- تقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

- صورة العقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي/ جواز السفر لمقدم الطلب.

- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.

- صورة عقد ملكية الوحدة المراد تركيب عداد كهرباء كودي لها.

- سداد رسوم المعاينة التي تتراوح بين 150 و200 جنيه.

الفرق بين العداد الكودي والقانوني

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لـ الكهرباء أن اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب فعداد الكهرباء الكودي والقانوني «الأسمي» كل منهما عداد مسبق الدفع فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي أو طرق الشحن وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.