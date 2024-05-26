وزير التعليم: توزيع ورق إجابات الثانوية العامة قبل الامتحان بـ10 دقائق

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجيه عدد من الملاحظات لمراقب الأدوار والمراقبين بلجان امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه من الممكن توزيع ورقة الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.

توزيع ورقة الإجابة على الطلاب

أوضح «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن توزيع ورقة الإجابة على الطلاب قبل بدء الامتحان، حتى يكون له القدرة على كتابة أرقام الجلوس وكل البيانات الأخرى، مشددًا على أن ورق الأسئلة سيجري توزيعه على الطلاب في موعده المحدد مع الدقيقة الأولى من بداية الامتحان.

وشدد على ضرورة أن يتأكد الطالب، بأن الملاحظ وقع على بياناته الشخصية، للتأكد من كتابة البيانات صحيحة.

وأوضح أن هناك توجيهات للملاحظين، بأنه يجري التوقيع على بيانات كل طالب، موضحًا أنه جرى حوكمة عملية التحويلات، إذ كان هناك أماكن عليها إقبالا كبيرا في التحويلات، وجرى حكومتها ليكون هناك تكافؤ فرص.