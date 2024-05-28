عند شراء موبايل أو التعاقد على إنترنت أرضي.. اعرف حقوقك قبل الدفع

طالب جهاز حماية المستهلك، المواطنين بضرورة الحرص على حقوقهم عند شراء خطوط لهاتف المحمول أو التعاقد على الإنترنت الأرضي، وذلك للمحافظة على حقوق المواطنين وعدم التعرض لأي نوع من أنواع النصب.

اعرف حقوقك عند شراء موبايل أو التعاقد على الإنترنت

وأكد جهاز حماية المستهلك من خلال صفحتة الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك، على أهم خطوات شراء الخط المحمول او التعاقد على الإنترنت الأرضي:-

-عند التوجه لشراء أي خط هاتف محمول، يجب التأكد من تسجيل كل بيانات الرقم القومي الخاصة بصاحب الرقم بشكل صحيح.

- عند التعاقد على خدمة توصيل الإنترنت، يجب أن يضم العقد السرعة المتعاقد عليها والتى تتناسب مع الخط الأرضى.

- التأكد من الحصول على نسخة من العقد، سواء الخاص بالخط المحمول أو الخاص بخدمة الإنترنت الأرضي، للمحافظة على حقوقك القانونية.

- فى حالة أي مخالفة فى التعاقد، يمكن التواصل سريعا مع الجهة المختصة بالفحص الفني لشكاوى الاتصالات، عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال الاتصال برقم 155.

نصائح «حماية المستهلك» عند شراء هاتف محمول

- الحرص على تحديد الإمكانيات والمواصفات المطلوبة في الهاتف قبل الشراء.

- الاطلاع والتاكد من مدة وشروط الضمان.

- الحرص على معرفة عناوين وأماكن مراكز الصيانة المعتمدة، بخدمة ما بعد البيع.

- الحصول على فاتورة الشراء بقيمة المبلغ المدفوع، للحفاظ على كل الحقوق التي يكفلها قانون حماية المستهلك.

- فحص المنتج والتأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة مثل الكسر أو الخدش.

- التاكد من توافر كل الإكسسوارات الملحقة بالمنتج.